Солістка групи KAZKA, відома українська співачка Олександра Зарицька вразила зовнішнім виглядом

Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька славиться своєю пишною красою. Нерідко серед шанувальників її називають українською Адель, тому що її прекрасний голос і пишні форми нагадують британську зірку.

Зарицька вміє вигідно підкреслити свої форми. Для своїх виступів вона нерідко вибирає ефектні сукні до підлоги. Цього разу Олександра позувала в чорній вишитій сукні. Було видно, що співачка трохи схудла. Поруч з нею позували колеги по групі і красуні з балету.

"Гурт KAZKA вітає вас з днем Вишиванки! Ми живемо в прекрасній країні з багатою історією! П. с. Ми такі красиві не просто так) сьогодні ми співаємо для лауреатів Шевченківської премії", - підписала фото Зарицька.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Боже, краса яка", "Які всі красиві", "Ви так змінилися, дуже красиві, казкові", "ви красиві, талановиті і світлі люди!", "Любимо Вас!", "У вас пройшов "Час змін", "Незаконно бути такими красивими і культовими", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Зарицька показалася з синім макіяжем на очах і блискучими каменями на волоссі.

Нагадаємо, що солістка KAZKA з глибоким декольте захопилася фільтрами, вразивши зовнішнім виглядом: несподівані кадри.

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