34-річна українська співачка Настя Каменських, яка ще недавно епатувала публіку знімками з неідеальною фігурою, розповіла, навіщо показала таке

Як передає Politeka.net, раніше красуня опублікувала фото у своєму мікроблозі в Instagram, на яких показала, якою вона раніше була пишечкою. Тепер же зірка прокоментувала оголені знімки розтовстілого тіла для інтерв'ю виданню Собеседник. На фото Настя показала складки жиру на животі і целюліт. Раніше вона соромилася такі фото публікувати в мережі.

За словами знаменитості, шлях до красивої фігури був довгим - заняття з психологом, з тренером, ранкові пробіжки в будь-яку погоду.

"Років шість тому моя максимальна вага була 78 кілограмів, всі думали, що я важу всі сто. Мені було дуже важко, особливо виступати на підборах. Ноги ростуть з психології, я дуже сильно не любила себе, погано до себе ставилася, думаю, кожна дівчинка бореться з цим. Одного разу я відкрила шафу і зрозуміла, що у мене в гардеробі тільки безрозмірні речі. Я захотіла надіто щось інше, та й в цілому поміняти своє життя. Мені пощастило зустріти хорошого тренера, який в прямому сенсі слова виховував мене", - сказала Каменських.

Також NK розповіла, що правильне харчування відіграє ключову роль у підтримці ідеальної фігури.

"Я вставала о п'ятій ранку, бігла взимку по льоду і думала, навіщо мені це все. Шлях був довгим, я працювала . Були і сльози, і істерики. Я уявлення не мала, що таке правильне харчування. Зараз я їм невеликими порціями чотири-п'ять разів на день, займаюся спортом кожен день, з нього починається мій ранок і я обожнюю цей процес", - підсумувала вона.

За словами зірки, головне, щоб була мета і правильна мотивація.

Нагадавши, Настя Каменських у відвертих нарядах влаштувала сеанс спокушання:"я танцюю, Ти дивись".

Як повідомляла Politeka, сонна Каменських показала справжню себе поруч з Потапом в ліжку.