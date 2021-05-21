34-річна українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно втратила батька, розповіла, як мама переживає втрату

Як передає Politeka.net, раніше красуня опублікувала фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких показала невелике відео зі своїм батьком, коли він ще був живий. Тепер же зірка прокоментувала в інтерв'ю виданню співрозмовник, як переживає втрату тата.

"У якийсь момент я зрозуміла, що мені потрібне перезавантаження. Спонтанно купила квитки, сказала своїм подругам, Лідочку, так я називаю маму, яка теж переживала дуже важкий період, і ми вирушили подорожувати по Мексиці, яку я дуже люблю і знаю там все. Це шоу про те, як ми боремося зі своїми страхами, адаптуємося до нового життя. Думаю, такий період переживаємо не тільки ми", - сказала Каменських..

Також Настя зізналася, що мама зараз живе з ними, у своїй квартирі поки жити не може. У них з татом була справжня любов, особливий зв'язок.

"Тато пішов, але він завжди зі мною, я з ним не прощалася, він в мені, в моїх піснях. Коли він йшов, я попросила всесвіт, щоб я могла його бачити у снах, так воно і відбувається", - резюмувала зірка.

Раніше Каменських анонсувала свій новий трек"червоне Вино".

Нагадавши, Настя Каменських у відвертих нарядах влаштувала сеанс спокушання:"я танцюю, Ти дивись".

Як повідомляла Politeka, сонна Каменських показала справжню себе поруч з Потапом в ліжку.