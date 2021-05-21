Відома співачка Камалія, яка вже багато років одружена з бізнесменом Мохаммадом Захуром, постала в зухвалому образі

Камалія переважно вибирає ніжні образи, але цього разу зуміла здивувати, пише Politeka.net. Мабуть, зірка вирішила поекспериментувати, відмовившись від звичного всім стилю.

На фото, розміщеному в Instagram, Камалія позувала в наряді в сіточку. На грудях відсвічувала чорна бахрома. А талію підкреслив одяг в стразах.

Завершив образ макіяж з темними тінями на повіках і великі сережки. Зірку можна просто не впізнати.

"Знайдіть для себе час. Потанцювавши. Це так оживляє, надихає і захоплює! Коли ти танцюєш - ти живеш! Надихайтеся моєю прем'єрою😘", - написала артистка, повідомивши про нову відеороботу.

За дві години публікація зібрала сотні лайків і багато коментарів.

"Гаряче 🔥", "шикарна", "Красуня ❤️ і пісня просто🔥 🔥 🔥", "вау ВАУ ВАУ ВАУ Камалія яка ви СЕ**УАЛЬНА Файна фігура супер", "шикарна 🔥 🔥 🔥 Камалія, Вітаю з Прем'єрою нового приголомшливого хіта і красивого кліпу!🤩 🤩 🤩 ", "Пісня-постріл! Кліп-супер! 🔥 ", "Ви найкраща !!! 🔥🔥❤️❤️😍😍👏👏", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, Камалія (Наталія Вікторівна Захур) народилася 18 травня 1977 року в родині льотчика і співробітниці їдальні. До 2008 року мати виступала в ролі продюсера Камалії.

У 2003 році Камалія вийшла заміж за британо-пакистанського бізнесмена Мохаммада Захура. Подружжя живе в розкішному будинку і виховує двох дочок, Мірабеллу і Арабеллу.

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