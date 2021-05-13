Известная певица Камалия, которая уже много лет замужем за бизнесменом Мохаммадом Захуром, поделилась семейными кадрами

Артистка уже много лет на сцене, и за это время заработала много премий, пишет Politeka.net. Кроме того, она счастливая жена и мама.

Артистка долго не могла забеременеть, но, к счастью, ей это удалось. В сентябре 2013 года Камалия родила двойняшек, Арабеллу и Мирабеллу.

Звезда часто делится в своем Инстаграм семейными снимками, В этот раз красотка разместила несколько фото, где она позировала в роскошном белом платье со своими нарядными мужем и дочками. В таких образа семья пришла на вручение музыкальной премии YUNA.

"Вот и прогремела Х церемония награждения Национальной музыкальной премии @yunaawards. Эмоции переполняют! Как же приятно было встретиться с коллегами по цеху, выйти на любимую, шикарную сцену, почувствовать зрителя! Благодарю каждого, кто прикоснулся к созданию церемонии, артистов, которые прекрасно подготовились в рамках карантина, журналистов, зрителей, которые несмотря на переносы премии из-за пандемии не сдали билеты и пришли увидеться с любимыми артистами! Благодарю мою команду за создание номера на песню «Кофе»! Скоро забросаю вас фотографиями😉", - написала Камалия.

За час публикация собрала сотни лайков и много комментариев:

"Восторг👏👏🔥🔥❤️❤️Очаровательны!!!!💝💝💝💝Камалия, Ваша семья- невероятно красива!!😍😍😍😍", "Вы очень красивые!🥰❤️ Образ у Вас потрясающий!🥰", "Шикарно выглядите. 🔥🔥🔥 Очень красивая семья. 👏❤️".

Напомним, самая богатая певица Украины сбежала от возлюбленного, было очень страшно: «Ночевала в кустах…».

Как сообщала Politeka, Полякова после скандала с Кароль и Камалией поиздевалась над Остапчуком: "На должность нового коня".

Также Politeka писала, что самая богатая певица Украины впечатлила снимком с дочками-близняшками и мужем: "Счастливое семейство".