Известная украинская певица Камалия Захур рассказала о большой потере для своей семьи

Как известно, артистка, которую многие знают как самую богатую певицу Украины, славится своей любовью к животным. В своем роскошном семейном особняке Камалия успела собрать целый мини-зоопарк со множеством зверей и птиц. В новом посте на своей странице в Инстагарм певица рассказала о большой беде, которая настигла ее любимцев на днях, пишет Politeka.net.

Так, Камалия рассказала, что ее кур атаковал неопознанный хищник.

«Вчера вечером приехала домой после выступления на Благотворительном детском творческом проекте «Дует із зіркою», а дома ожидал ужасный сюрприз. Какой-то зверёк(куница или ласка) пробрался в курятник и истребил 17 курочек», - рассказала артистка.

Она показала снятые на камеру видеонаблюдения кадры нападения, на которых видно, как хищник атакует ее птиц.

Камалия призналась, что эта потеря сильно ее потрясла.

«Проплакала до утра. Держали кур на радость детям, не для мяса. Очень жалко», - призналась певица.

Поклонники поддержали певицу словами сочувствия и полезными советами, как предотвратить подобные нападения.

«Ой...как жалко», «Очень боится собак этот зверёк и если один раз пришёл, вернётся ещё», «Ну только могу посочувствовать Камалия тебе и твоим деткам!», «Какой ужас испытали ваши пернатики, очень жалко», - пишут люди.

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