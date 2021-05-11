Мать известной украинской певицы Камалии Захур попала в аварию, находясь за рулем машины

ДТП с участием матери самой богатой певицы Украины произошло в Киеве 11 мая. Об этом сама Инна Петровна Шмаренкова рассказала в комментарии для Styler.

Мать и бывшая продюсер Камалии уточнила, что сегодня в Голосеевском районе Киева ее машину на большой скорости «подрезали». Автомобиль женщины получил повреждения, однако сама Инна Петровна не пострадала.

Она утверждает, что причиной аварии стала неосторожность второй девушки-водителя. При этом, та свою вину не признала и грозится подать в суд на Инну Петровну.

«За рулем была девушка. Когда это произошло, меня остановили; водитель была не одна, с парнем, очень истерила. Они меня обвинили в том, что я в них въехала, хотя очевидно, что это они подрезали меня», - рассказала мать Камалии.

По ее словам, участники ДТП вызвали на место происшествия полицию и теперь планируют подавать друг на друга в суд. Инна Петровна добавила, что будет добиваться компенсации морального ущерба.

Мать певицы также обратилась к страховым агентам.

Добавим, что Камалию в Украине знают как самую богатую певицу, так как звезда вышла замуж за Мохаммада Захура, известного пакистанского миллиардера. Пара обзавелась детьми, но это не мешает певице активно строить свою карьеру.

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