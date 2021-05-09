Известная украинская певица Камалия, жена пакистанского миллиардера, показала старое фото

Как пишет Politeka.net, Камалию в Украине знают как самую богатую певицу, так как звезда вышла замуж за Мохаммада Захура, известного пакистанского миллиардера. Пара обзавелась детьми, но это не мешает певице активно строить свою карьеру и развивать социальные сети.

В этот раз артистка опубликовала архивное фото, на котором показалась вместе с бабушкой и дедушкой, когда еще была совсем малышкой.

"День Победы, как он был от нас далёк, как в костре потухшем таял уголёк...". Сегодня с самого утра в голове крутятся эти строки. Давайте вспомним и подымем фронтовые сто грамм за героев, которые сражались в жестоких боях, положили свою жизнь за наше будущее!

На фото я с бабушкой и дедушкой.

С Днём Победы!", - написала Камалия.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"С праздником Великой Победы!!! Мира, счастья, любви!", "Бабуля красотка", "Какая красивая девочка", "Камалия,вы очень похожи на бабушку", "Красивые бабушка и дедушка, Камалия, все", "Какая хорошенькая девочка, вылитая Арабелла! Пусть наши дети живут под мирным небом! С праздником!".

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