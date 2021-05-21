Известная певица Камалия, которая уже много лет замужем за бизнесменом Мохаммадом Захуром, предстала в дерзком образе

Камалия преимущественно выбирает нежные образы, но этот раз сумела удивить, пишет Politeka.net. Видимо, звезда решила поэкспериментировать, отказавшись от привычного всем стиля.

На фото, размещенном в Инстаграм, Камалия позировала в наряде в сеточку. На груди отсвечивала черная бахрома. А талию подчеркнула одежда в стразах.

Завершил образ макияж с темными тенями на веках и крупные серьги. Звезду можно просто не узнать.

"Найдите для себя время. Потанцуйте. Это так оживляет, вдохновляет и захватывает! Когда ты танцуешь — ты живешь! Вдохновляйтесь моей премьерой😘", - написала артистка, сообщив о новой видеоработе.

За два часа публикация собрала сотни лайков и много комментариев.

"Горячо 🔥", "Шикарная", "Красотка ❤️ и песня просто 🔥🔥🔥", "ВАУ ВАУ ВАУ ВАУ Камалия КАКАЯ ВЫ СЕ**УАЛЬНАЯ ФАЙНА ФИГУРА СУПЕР", "Шикарная 🔥🔥🔥 Камалия, Поздравляю с премьерой нового потрясающего хита и красивенного клипа!🤩🤩🤩", "Песня - выстрел!Клип - супер! 🔥", "ВЫ лучшая !!! 🔥🔥❤️❤️😍😍👏👏", - написали пользователи сети.

Отметим, Камалия (Наталья Викторовна Захур) родилась 18 мая 1977 года в семье летчика и сотрудницы столовой. До 2008 года мать выступала в роли продюсера Камалии.

В 2003 году Камалия вышла замуж за британо-пакистанского бизнесмена Мохаммада Захура. Супруги живут в роскошном доме и воспитывают двоих дочерей, Мирабеллу и Арабеллу.

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