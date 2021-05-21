Популярна українська співачка Настя Каменських в блискучих нарядах розповіла, що хотіла вкласти в свій новий кліп

21 травня артистка порадувала шанувальників новим кліпом на пісню «Червоне вино». Увечері, коли багато фанатів вже встигли подивитися відео, в своєму Instagram вона поділилася постом, в якому трохи докладніше розповіла про цю роботу. Про це пише Politeka.net.

Так, артистка розкрила, які відчуття хотіла передати в цьому кліпі.

"А ви вже подивилися моє "Червоне вино"? Запаморочливе злиття пристрасті, чуттєвості і танцювальних ритмів", - написала Настя.

Вона також поділилася уривком з музичного відео. На ньому співачка спокусливо рухається під музику в розкішних нарядах.

Так, в кліпі Каменських можна побачити в блискучому боді з глибоким декольте. Через великих паєток колір вбрання визначити дуже важко, адже він постійно змінюється в залежності від падаючого на нього світла.

Для другого образу співачка вибрала червону сукню зі спідницею, прикрашеною бахромою, через яку ноги Насті залишаються відкритими.

Шанувальники тут же почали коментувати пост співачки. При цьому, багатьом кліп Каменських здався схожий на роботи російської співачки Zivert.

"Офігенний кліп", "Закіс під Зіверт і явний", "не втрималася від коментаря що то дуже на Zivert схоже", "я спочатку подумала що зіверт співає ну вже дуже манера співу схожа", "Схудни немношко», «цілий день на повторі", "Боже, я з самого ранку почала слухати всі пісні. Всі дуже класні", "Не могла відвести очей", "І талановитий, і красивий, і харизматична, і співати вміючи ну нафіга цей плагіат на Зиверт, хоч убивши не розумію?", - пишуть люди.

Нагадаємо, батько Насті Каменських після смерті є до неї у снах: "Попросила всесвіт".

Як повідомляла Politeka, Каменських у червоному корсеті і з "вампірськими" очима потішила екс-дружину позитиву: "Встояти неможливо".

Також Politeka писала, що Настя Каменських у відвертих нарядах влаштувала сеанс спокушання: "я танцюю, ти дивись".