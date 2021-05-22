Знаменита італійська актриса і модель Моніка Беллуччі вміє показати ідеальний вигляд на зйомці в будь-якому образі

Виконавиця намагається показати всю натуральність своєї краси в будь-якій фотосесії. Незважаючи на те, що Беллуччі намагається кардинально змінити свій імідж, образи вона змінює досить часто. Дотримуючись одного стилю, Моніці завжди вдавалося вигідно показати ідеальність своїх форм.

При всьому цьому варто відзначити, що артистка не перетинає межу відвертості і дотримується правила природності в своїх фото. На тлі басейну зірка позувала в простому вільному білому вбранні. Одяг приховала фігуру Беллуччі, але при цьому відкрила вигідний огляд на її засмаглі і стрункі ноги. А ось відкрита зона декольте виглядала найкраще.

За словами самої Моніки, вона ніколи не була худою і вже точно не буде, адже поїсти смачно –це куди цікавіше, ніж обмежувати свій раціон. Модель і актриса впевнена, що секрет молодості в зволоженні шкіри і активному способі життя.

"Вміє ж заманити своєю красою" - пише користувач.

Раніше в пабліку Instagram, присвяченому життю знаменитостей SUPER, розмістили кілька фотографій сивочолої Моніки Белуччі.

Як виявилося, Моніка Белуччі не спроста вирішила показати світу сиву голову, а це роль актриси в чарівному фільмі.

"Все таки час нікого не щадить", " завжди хороша!!!", "Звичайна бабулька", " жінка спокійно прийняла свій вік без психіатричних зрушень, не скочуючись в крайності. Поважаю", "нічого красивого в ній вже не залишилося" ," найкрасивіша чаклунка😍 🔥"," та у неї і гриму то особливо немає", "старенька, зате природна", "вона завжди красива😂", - відгукнулися шанувальники.

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