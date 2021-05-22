Знаменитая итальянская актриса и модель Моника Беллуччи умеет показать идеальный вид на съемке в любом образе

Исполнительница старается показать всю натуральность своей красоты в любой фотосессии. Несмотря на то, что Беллуччи старается на менять кардинально свой имидж, образы она меняет довольно часто. Придерживаясь одного стиля, Монике всегда удавалось выгодно показать идеальность своих форм.

При всем этом стоит отметить, что артистка не пересекает черту откровенности и придерживается правила естественности в своих фото. На фоне бассейна звезда позировала в простом свободном белом наряде. Одежда скрыла фигуру Беллуччи, но при этом открыла выгодный обзор на ее загорелые и стройные ноги. А вот открытая зона декольте смотрелась лучше всего.

По словам самой Моники, она никогда не была худой и уже точно не будет, ведь поесть вкусно –это куда интереснее, чем ограничивать свой рацион. Модель и актриса уверена, что секрет молодости в увлажнении кожи и активном образе жизни.

"Умеет же завлечь своей красотой" - пишет пользователь.

Ранее в паблике Инстаграм, посвященном жизни знаменитостей SUPER,разместили несколько фотографий седовласой Моники Белуччи.

Как оказалось, Моника Белуччи не спроста решила показать миру седую голову, а это роль актрисы в чародейском фильме.

"Все таки время никого не щадит", "Всегда хороша!!!", "Обычная бабулька", "Женщина спокойно приняла свой возраст без психиатрических сдвигов, не скатываясь в крайности. Уважаю", "Ничего красивого в ней уже не осталось", "Самая красивая колдунья😍🔥", "Да у неё и грима то особенно нет", "Старенькая, зато естественная", "Она всегда красивая 😂", - откликнулись поклонники.

Напомним, что пышногрудая Моника Беллуччи впечатлила видом с афрокудрями и в атласном наряде: "Не для простых смертных"

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