Відома західна модель Кайя Гербер, дочка легендарної красуні Сінді Кроуфорд, показала, як знімалася для глянцю

Як пише Politeka.net, Кайя Гербер в свої 19 років вже встигла піти по стопах мами, ставши не просто моделлю, але вже і підкоривши безліч світових подіумів і глянців. Красуня не збирається зупинятися і продовжує зніматися в нових фотосесіях. Не забуває Гербер і про соціальні мережі, де підігріває інтерес фанатів до себе.

Цього разу Кайя зробила репост в сторіс Instagram фотосесії, яка була для глянцю VOGUE. Дівчина позувала в сукні з пристойним декольте на тлі моря. На інших фото Гербер вже стояла на студії, кружляючи в сукні, яка піднялася.

"Кайя прикрасила червневий випуск своєю чарівністю", - підписали фото в Instagram.

"Люблю це", - написала Гербер у відповідь.

Фанати поставили майже 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Це прекрасно", " мені так сподобалася ця зйомка. Феєрія-це правильно !!", "Сучасна казка-момент!", "Цей останній знімок був би набагато більш приголомшливим", "це романтично"," натуральна краса", " Красиво - як мама !!!", "Останній знімок такий милий".

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