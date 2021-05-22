Известная западная модель Кайя Гербер, дочь легендарной красотки Синди Кроуфорд, показала, как снималась для глянца

Как пишет Politeka.net, Кайя Гербер в свои 19 лет уже успела пойти по стопам мамы, став не просто моделью, но уже и покорив множество мировых подиумов и глянцев. Красотка не собирается останавливаться и продолжает сниматься в новых фотосессиях. Не забывает Гербер и о социальных сетях, где подогревает интерес фанатов к себе.

В этот раз Кайя сделала репост в сторис Инстаграм фотосессии, которая была для глянца VOGUE. Девушка позировала в платье с приличным декольте на фоне моря. На других фото Гербер уже стояла на студии, кружась в платье, которое поднялось.

"Кайя украсила июньский выпуск своим очарованием", - подписали фото в Инстаграм.

"Люблю это", - написала Гербер в ответ.

Фанаты поставили почти 4 тысячи лайков и написали комментарии:

"Это прекрасно", "Мне так понравилась эта съемка. Феерия - это правильно !!", "Современная сказка - момент!", "Этот последний снимок был бы гораздо более ошеломляющим", "Это романтично", "Натуральная красота", "Красиво - как мама !!!", "Последний снимок такой милый".

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