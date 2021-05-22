Известная западная модель Кайя Гербер, дочь легендарной красотки Синди Кроуфорд, показала, как снималась для глянца
Как пишет Politeka.net, Кайя Гербер в свои 19 лет уже успела пойти по стопам мамы, став не просто моделью, но уже и покорив множество мировых подиумов и глянцев. Красотка не собирается останавливаться и продолжает сниматься в новых фотосессиях. Не забывает Гербер и о социальных сетях, где подогревает интерес фанатов к себе.
В этот раз Кайя сделала репост в сторис Инстаграм фотосессии, которая была для глянца VOGUE. Девушка позировала в платье с приличным декольте на фоне моря. На других фото Гербер уже стояла на студии, кружась в платье, которое поднялось.
"Кайя украсила июньский выпуск своим очарованием", - подписали фото в Инстаграм.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Рыбак показал девушку, к которой ушел после "Холостячки", сравнивали с Мишиной: "Женитесь, пока она рядом"
Горбунов засветил беременную Осадчую в глубоком декольте, показав, как они проводят вечер пятницы: "Настоящий кавалер"
Дочь Ольги Сумской впечатлила стилем рядом со звездным мужем: «Анджелина Джоли и Брэд Питт»
Появилось видео с моментом падения самолета в Беларуси: "Думали, что бомба взорвалась"
"Люблю это", - написала Гербер в ответ.
Фанаты поставили почти 4 тысячи лайков и написали комментарии:
"Это прекрасно", "Мне так понравилась эта съемка. Феерия - это правильно !!", "Современная сказка - момент!", "Этот последний снимок был бы гораздо более ошеломляющим", "Это романтично", "Натуральная красота", "Красиво - как мама !!!", "Последний снимок такой милый".
Напомним, 19-летняя дочь Синди Кроуфорд удивила сходством с легендой мамой
А еще Politeka писала, что юная дочь Синди Кроуфорд в нижнем белье показала, что не зря пошла по стопам мамы-модели
Также Politeka сообщала, что 19-летняя дочь Синди Кроуфорд в купальнике превзошла свою легендарную маму