Дочь легендарной американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер очаровала фигурой в нижнем белье от известного бренда

Как известно, Кайя пошла по стопам своей именитой матери и успешно строит карьеру в модельном бизнесе с 13 лет. Юной девочкой она впервые снялась для известного дома Версаче и с тех пор предложения посыпались на Кайю, как из рога изобилия.

Сама же Синди не раз признавалась, что не хотела для дочери карьеру модели, но так вышло и сейчас 19-летняя Кайя является лицом многих модных домов.

Сейчас дочь Кроуфорд активно рекламирует нижнее белье от calvinklein.

В одном из черных комплектов она пощеголяла на новых фото, которые разместила у себя в Инстаграм.

На первом снимке девушка попозировала около бассейна задумчиво обхватив руками ноги, одетые в белые носочки.

Второе фото состояло из множества снимков, на которых Кайя также позировала в черном нижнем белье и белых носка возле бассейна и на кровати.

Свою публикацию Кайя не прокомментировала, а вот ее фолловеры были щедрыми на комплименты.

«Земной ангел», «Само совершенство»,

"Такая милая и естественная"

"Ой, как красивая", - пишут в сети.



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