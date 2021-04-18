Дочь легендарной американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер очаровала фигурой в нижнем белье от известного бренда
Как известно, Кайя пошла по стопам своей именитой матери и успешно строит карьеру в модельном бизнесе с 13 лет. Юной девочкой она впервые снялась для известного дома Версаче и с тех пор предложения посыпались на Кайю, как из рога изобилия.
Сама же Синди не раз признавалась, что не хотела для дочери карьеру модели, но так вышло и сейчас 19-летняя Кайя является лицом многих модных домов.
Сейчас дочь Кроуфорд активно рекламирует нижнее белье от calvinklein.
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В одном из черных комплектов она пощеголяла на новых фото, которые разместила у себя в Инстаграм.
На первом снимке девушка попозировала около бассейна задумчиво обхватив руками ноги, одетые в белые носочки.
Второе фото состояло из множества снимков, на которых Кайя также позировала в черном нижнем белье и белых носка возле бассейна и на кровати.
Свою публикацию Кайя не прокомментировала, а вот ее фолловеры были щедрыми на комплименты.
«Земной ангел», «Само совершенство»,
"Такая милая и естественная"
"Ой, как красивая", - пишут в сети.
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