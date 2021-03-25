Известная модель Кайя Гербер, дочь легендарной красотки Синди Кроуфорд, показала себя в обжигающих образах

Как пишет Politeka.net, 19-летняя Кайя решила пойти по стопам мамы и активно подогревает интерес к своей персоне. Девушка участвует во множестве показов и не стесняется показать свое тело. Гербер успела собрать в Инстаграм более 6 миллионов фанатов, которых регулярно радует контентом.

В этот раз Кайя сделала репост в сторис Инстаграм своей фотографии. На ней красотка показалась в узком платье и без белья. На другом снимке Гербер уже позировала в ультра-мини, демонстрируя без стеснения тело, измазанное песком. А на последнем кадре модель примерила интересный наряд с вырезами и в мини трусиках.

Популярные статьи сейчас

Галкин ошарашил известием, что уезжает от Пугачевой и детей, что произошло: "В таком виде?"

"Соболезнования родным": под Одессой поиски женщины закончились трагедией

"Дизель шоу" вслед за "Вечерним кварталом" срочно отменяет концерты, что происходит: "Спасибо всем..."

Ани Лорак после примирения с бывшим мужем-изменщиком неожиданно вернулась в Киев: "Много нового…"

Полностью раздетая Оля Полякова устроила релакс, наплевав на скромность: "Мы красивые по-любасу"
Показать еще

Фанаты сразу засыпали лайками девушку и написали несколько комментариев:

"Королева семейственности", "Потрясающие", "Зависть бровям", "Такая красивая", "Люблю детали с песком"

.

Мы писали, что модель Кайя Гербер вскружила голову одновременно брутальным и женственным образом.

Девушка продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру в узких кожаных штанах и аппетитные упругие "вишенки" в полупрозрачном кружевном топе, который просто фантастически сидит на ней.

Напомним, юная дочь Синди Кроуфорд в кружевах устроила сеанс соблазна с подружкой

А еще Politeka писала, что 19-летняя дочь Синди Кроуфорд задрала платье, позволив подсмотреть

Также Politeka сообщала, что 19-летняя дочь Кроуфорд избавилась от одежды, засветив свои тату