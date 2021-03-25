Известная модель Кайя Гербер, дочь легендарной красотки Синди Кроуфорд, показала себя в обжигающих образах
Как пишет Politeka.net, 19-летняя Кайя решила пойти по стопам мамы и активно подогревает интерес к своей персоне. Девушка участвует во множестве показов и не стесняется показать свое тело. Гербер успела собрать в Инстаграм более 6 миллионов фанатов, которых регулярно радует контентом.
В этот раз Кайя сделала репост в сторис Инстаграм своей фотографии. На ней красотка показалась в узком платье и без белья. На другом снимке Гербер уже позировала в ультра-мини, демонстрируя без стеснения тело, измазанное песком. А на последнем кадре модель примерила интересный наряд с вырезами и в мини трусиках.
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Фанаты сразу засыпали лайками девушку и написали несколько комментариев:
"Королева семейственности", "Потрясающие", "Зависть бровям", "Такая красивая", "Люблю детали с песком"
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Мы писали, что модель Кайя Гербер вскружила голову одновременно брутальным и женственным образом.
Девушка продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру в узких кожаных штанах и аппетитные упругие "вишенки" в полупрозрачном кружевном топе, который просто фантастически сидит на ней.
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