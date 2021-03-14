Известная модель Кайя Гербер, дочь легендарной манекенщицы Синди Кроуфорд, взбудоражили публику пикантными снимками
Так, 19-летняя красотка разместила у себя в Инстаграм серию фотографий, на которых демонстрирует точенную фигурку во всей красе, а также татуировки, пишет Politeka.net
На первом фото Кайя Гербер показалась обнаженной, сидя на постели. Модель позировала со спины, демонстрируя свои маленькие татуировки на плече и возле груди. Она пристально смотрела в камеру, не выражая никаких эмоций, однако при этом фото получилось довольно соблазнительным.
Второй снимок был сделан на крыше здания. Модель была одета в джинсы, пиджак и сорочку, а на голове ее была кепка. Она позировала на фоне невероятно красивого горного пейзажа.
На третьей фотографии дочь Синди Кроуфорд развалилась на кровати в коротеньком топе и джинсах, демонстрируя свой упругий живот и небольшую грудь.
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Красотка похвасталась фигурой на природе, она предстала, вероятно, в белом купальнике, тонкие бретельки которого впились в кожу.
Соломенная шляпка за спиной дополнила образ.
Красотка лежала на зеленом газоне. Ее волосы развеивал ветер. Кайя улыбалась своей, заражающей радостью, улыбкой, и прикрывала глаза от наслаждения солнечными лучами.
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