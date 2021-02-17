Известная модель Кайя Гербер, которая является дочерью Синди Кроуфорд, показала себя на прогулке

На фото Кайя позировала в белом полупрозрачном платье, а дополнила образ стильной шляпкой, которая висела на спине. Девушка стояла у клумбы с цветами, а в руках что-то держала. Гербер была без обуви, гуляя где-то за пределами города. Кадр получился светлым и увлекательным, ведь модель выглядит безупречно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Люблю это", "Круто", "Моя детка", "Пожалуй, прекрасно", "Боже, я люблю тебя", "ты самая милая", "Лиам Касс", "Ангел Кая", "Какое эффектное фото! Позитив с сияющей УЛЫБКОЙ. Люблю Каю", "Жить ради этой новой фотографии", "Маленький ангел", "Будешь моим Валентином?", "Можешь передать привет Гарри? спасибо", "Ты такое солнышко", "Тебе нечего быть такой милой".

Сообщалось, что известная модель Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд, порадовала солнечными фото.

В этот раз модель предстала, вероятно, в белом купальнике, тонкие бретельки которого впились в кожу.

Соломенная шляпка за спиной дополнила образ.

Напомним, 19-летняя дочь Кроуфорд расставила ножки, устроив минутку релакса

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