Известная модель Кайя Гербер, которая является дочерью Синди Кроуфорд, показала себя на прогулке
На фото Кайя позировала в белом полупрозрачном платье, а дополнила образ стильной шляпкой, которая висела на спине. Девушка стояла у клумбы с цветами, а в руках что-то держала. Гербер была без обуви, гуляя где-то за пределами города. Кадр получился светлым и увлекательным, ведь модель выглядит безупречно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:
"Люблю это", "Круто", "Моя детка", "Пожалуй, прекрасно", "Боже, я люблю тебя", "ты самая милая", "Лиам Касс", "Ангел Кая", "Какое эффектное фото! Позитив с сияющей УЛЫБКОЙ. Люблю Каю", "Жить ради этой новой фотографии", "Маленький ангел", "Будешь моим Валентином?", "Можешь передать привет Гарри? спасибо", "Ты такое солнышко", "Тебе нечего быть такой милой".
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Сообщалось, что известная модель Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд, порадовала солнечными фото.
В этот раз модель предстала, вероятно, в белом купальнике, тонкие бретельки которого впились в кожу.
Соломенная шляпка за спиной дополнила образ.
Напомним, 19-летняя дочь Кроуфорд расставила ножки, устроив минутку релакса
А еще Politeka писала, что 19-летняя дочь Синди Кроуфорд сжала купальником "ягодки", восхищая видом
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