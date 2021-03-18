Известная модель Кайя Гербер показала себя с подружкой в невероятных образах

На фото Кая была в кожаных штанах и с прозрачным верхом. На бюсте наряд был кружевным, а декольте оказалось более, чем завораживающее. Рядом можно увидеть другую модель в аналогичном образе. Девушки стояли боком, демонстрируя молоду красоту без стеснения, благодаря чему кадр получился довольно провокационным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Вау. Должны ли мы оба теперь носить только это?", - написала Кайя под фото в сторис Инстаграм.

"Только представьте, что они будут в одной фотосессии. Лучшие голы наверняка", - написано в публикации на страничке в Инстаграм.

Фанаты поставили более 400 лайков и написали комментарии:

"Поздравляю", "я уже сказал тебе, самая горячая редакция", "Чистая красота".

Мы писали, что дочь легендарной супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер рассказала поклонникам, что попала в беду.

«У меня был небольшой несчастный случай, но я в порядке!» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Кайя Гербер позирует в крохотном белье, а ее рука замотана в гипс. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Напомним, 19-летняя дочь Синди Кроуфорд задрала платье, позволив подсмотреть

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