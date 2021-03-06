Известная модель Кайя Гербер, дочь легендарной красотки Синди Кроуфорд, показала себя на прогулке

На фото Кайя показалась в легком белом сарафане без белья. Девушка дополнила образ венком, а волосы оставила распущенными. Красотка позировала в поле среди травы и цветов, но фокус был на ее внешности. В руках Гербер держала большой флакон с цветочками на крышке. Кадр получился довольно нежным и привлекательным, ведь дочь Кроуфорд выглядит роскошно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 126 тысяч лайков и написали комментарии:

"Галлон золота", "Ты такая душная", "Так прекрасно", "Эй девочка", "Великолепная", "чистая красота", "Вау, люблю эту Кайю", "Пахнет душой хорошо", "Я просто в обмороке от такой красоты. Такая райская", "женщина, но красивая", "Ты такая яркая", "Привет из Германии", "Кайя, я так тебя люблю", "Красивая Кайя Гербер", "Привет весна, это март".

Мы писали, что 19-летняя американская модель Кайя Гербер, дочка королевы подиума Синди Кроуфорд, свела с ума кадрами соблазнения.

Модель предстала в глубинах Греции, возле вековых валунов в роскошном черном платье из ткани, похожей на кожу, с безумно красивым декольте. Кайя не надела бюстгальтера, чем порадовала своих фанатов, так как открыла прекрасный вид на упругие прелести.

Напомним, дочь Кроуфорд без белья и стыда позволила насладиться прекрасным

А еще Politeka писала, что 19-летняя дочь Синди Кроуфорд отказалась от белья, прикрыв упругости лишь прозрачной сеткой

Также Politeka сообщала, что 19-летняя дочь Синди Кроуфорд в мини-бикини показалась в неожиданной компании



