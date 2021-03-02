Известная модель Кайя Гербер, которая является дочерью Синди Кроуфорд, решилась на смелую фотосессию
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала серию свежих фото, которые свели с ума ее поклонников. У Кайи уже был опыт откровенных съемок, когда она фотографировалась без нижнего белья, а иногда и вовсе без одежды. В этот раз она решила вновь показать свой молодой упругий бюст.
Модель надела прозрачную черную накидку, под которой не оказалось ничего кроме трусиков. Она стояла на песке и смотрела в кадр. Ее грудь прекрасно просматривалась через прозрачную ткань.
Кроме этого, Гербер поделилась снимком, на котором прикрыла свое обнаженное тело бусами. Фото получилось невероятно соблазнительным.
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«День в Малибу», - подписала фото модель.
В комментариях ей оставили массу приятных слов.
«Команда мечты», «Это превосходно», «Сладкая девочка», «Ого, какая», «Вся в мать. Ты станешь суперзвездой», «Как теперь заснуть?», «Это бомба», - пишут пользователи сети.
Как известно, Кайя Гербер пошла по стопам матери. Она начала сниматься для модных журналов в весьма юном возрасте. На счету у девушки съемки для мировых брендов.
Напомним, что 19-летняя дочь Кроуфорд в белом купальнике показала, что не хуже матери: "Великолепная".
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