Известная модель Кайя Гербер, которая является дочерью Синди Кроуфорд, решилась на смелую фотосессию

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала серию свежих фото, которые свели с ума ее поклонников. У Кайи уже был опыт откровенных съемок, когда она фотографировалась без нижнего белья, а иногда и вовсе без одежды. В этот раз она решила вновь показать свой молодой упругий бюст.

Модель надела прозрачную черную накидку, под которой не оказалось ничего кроме трусиков. Она стояла на песке и смотрела в кадр. Ее грудь прекрасно просматривалась через прозрачную ткань.

Кроме этого, Гербер поделилась снимком, на котором прикрыла свое обнаженное тело бусами. Фото получилось невероятно соблазнительным.

«День в Малибу», - подписала фото модель.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Команда мечты», «Это превосходно», «Сладкая девочка», «Ого, какая», «Вся в мать. Ты станешь суперзвездой», «Как теперь заснуть?», «Это бомба», - пишут пользователи сети.

Как известно, Кайя Гербер пошла по стопам матери. Она начала сниматься для модных журналов в весьма юном возрасте. На счету у девушки съемки для мировых брендов.

Напомним, что 19-летняя дочь Кроуфорд в белом купальнике показала, что не хуже матери: "Великолепная".

Как сообщала Politeka, 19-летняя дочь Синди Кроуфорд в мини-бикини показалась в неожиданной компании: "Самый милый в мире...".

Также Politeka писала, что 55-летняя Кроуфорд показала, как выглядела в детстве, засветив редкое архивное фото: "В мгновение ока".