Відома модель Кайя Гербер, яка є дочкою Сінді Кроуфорд, показала себе у купальнику за грою в шахи

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку моделі у соцмережі.

Так, в акаунті дівчини з'явилось фото, на якому вона грає в шахи, а в цей час у неї на руках сидить цуценя, яке, здається, уважно стежить за грою.

При цьому модель насолоджується сонячною погодою та відпочиває у мінімалістичному чорному купальнику.

Фоловери дівчини висловили захоплення новою світлиною, а особливу увагу, звісно, привернула мила тваринка.

"Королева", "Які милі", "Привіт з Німеччини", "Як гарно", "Наймиліше цуценя в світі", "Я люблю тебе", "Милі", - пишуть у коментарях.

Як відомо, Кайя - американська модель і актриса. Її батьки - супермодель Сінді Кроуфорд і бізнесмен Ренді Гербер. У 2018 році Гербер була удостоєна нагороди "Модель року" на Fashion Awards. У липні 2019 року знялася в кліпі Джона Етерлі на пісню Burnout, а в 2020 році Гербер стала обличчям весняно-літньої рекламної кампанії Louis Vuitton під назвою Twist bag.

Раніше ми писали, що Гербер показала себе в білій напівпрозорій сукні, а доповнила образ стильним капелюшком, який висів на спині. Дівчина стояла біля клумби з квітами, а в руках щось тримала.

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