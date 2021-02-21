Всесвітньо відома модель Сінді Кроуфорд показала, як виглядала в раніше дитинстві

Архівне фото вона приурочила до свого дня народження, яке відзначала 20 лютого. Важко повірити, що Сінді Кроуфорд виповнилося вже 55 року. Супермодель зберегла струнку фігуру, якій позаздрять багато молодих дівчат. При цьому вона не захоплюється пластичною хірургією і уколами краси і виглядає досить природно, передавати Politeka.net.

Дивлячись на зовнішні дані Кроуфорд, їй важко дати більше 40 років.

Відзначимо, що супермодель була особливо відома в 90-і роки, але навіть зараз періодично виходить на подіум і бере участь в різних фотосесіях.

На першому кадрі, які знаменитість виклала в Instagram, вона показана зовсім малятком, що відзначає день народження зі святковим тортиком. Друге фото зроблено вже зараз, на ньому Сінді також позує біля тортика.

"Від цього ... до цього в одну мить! Спасибі за всі мої привітання з днем народження. Я так вдячний своїй родині і друзям. Я знаю, що кожен рік, кожен день-це благословення", - написала манекенниця.

Шанувальники почали вітати свою улюбленицю, бажаючи їй всього найкращого.

Нагадаємо, що американська супермодель Сінді Кроуфорд опублікувала фотографії в "сільському стилі".

А ще Politeka писала, що українська телеведуча Леся Нікітюк показала новий купальник, шанувальники порівняли її з Сідні Кроуфорд.

Також Politeka повідомляла, що 19-річна дочка всесвітньо відомої моделі Сінді Кроуфорд показала, як вона відпочиває.