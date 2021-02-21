Всемирно известная модель Синди Кроуфорд показала, как выглядела в ранее детстве

Архивное фото она приурочила к своему дню рождения, которое отмечала 20 февраля. Трудно поверить, что Синди Кроуфорд исполнилось уже 55 года. Супермодель сохранила стройную фигуру, которой позавидуют многие молодые девушки. При этом она не увлекается пластической хирургией и уколами красоты и выглядит весьма естественно, передает Politeka.net.

Глядя на внешние данные Кроуфорд, ей трудно дать больше 40 лет.

Отметим, что супермодель была особенно известна в 90-е годы, но даже сейчас периодически выходит на подиум и принимает участие в различных фотосессиях.

На первом кадре, которые знаменитость выложила в Инстаграм, она показана совсем малышкой, отмечающей день рождения с праздничным тортиком. Второе фото сделано уже сейчас, на нем Синди также позирует возле тортика.

«От этого ... до этого в мгновение ока! Спасибо за все мои поздравления с днем рождения. Я так благодарен своей семье и друзьям. Я знаю, что каждый год, каждый день - это благословение», - написала манекенщица.

Поклонники принялись поздравлять свою любимицу, желая ей всего самого лучшего.

Напомним, что американская супермодель Синди Кроуфорд опубликовала фотографии в "деревенском стиле".

А еще Politeka писала, что украинская телеведущая Леся Никитюк показала новый купальник, поклонники сравнили ее с Сидни Кроуфорд.

Также Politeka сообщала, что 19-летняя дочь всемирно известной модели Синди Кроуфорд показала, как она отдыхает.