Супермодель Синди Кроуфорд, которая завоевала славу в 90-е, показалась в необычном деревенском образе

Она разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" архивный снимок, сделанный во время фотосессии на американском ранчо, передает Politeka.net. Красотка надела платье, разделенное на две половины: фиолетовый верх с желтыми узорами и небесно-голубой подол с разрезом на грани приличия. Образ дополнили сапожки в ковбойском стиле с узорами в виде роз.

В таком образе модель позировала посреди амбара на полу, покрытом соломой. Девушка оставила ногу в сторону, так что так полностью обнажилась, однако подол все равно скрыл пикантные места. Изюминкой стало декольте обтягивающего платья, можно даже заметить, что Синди не надела бюстгальтер.

"Я забыла об этом! Спасибо, что достали его из своих архивов @arthurelgort! Какая веселая съемка на ранчо чуваков с вами, @sammcknight1 и @beingsonia 💜 Ковбойша из Колорадо", - рассказала Кроуфорд в описании фото.

Пользователи соцсети оценили старое фото звезды в комментариях:

"Вы выглядите сегодня точно так же!!!"; "это платье от Версаче? великолепная Синди 😍"; "Я люблю это ранчо"; "Легенда"; "Одно из моих любимых"; "Ошеломительно"; "Я работал там во время этой съемки, и было так весело видеть, как вы позируете, когда я возил детей на прогулку!"; "Посмотрите на эту ногу"; "Всегда очень красиво и тогда, и сейчас"; "Веселый вид!! Нужна лошадь к экипировке!"; "Простите мои слюни"; "Не самое лучшее фото Кроуфорд"; "Выглядит, как дочь".

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