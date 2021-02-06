Кроуфорд по-прежнему удивляет поклонников

54-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд, ставшая известной еще в 90-х годах, сделала несколько снимков у океана.

Модель продолжает профессионально заниматься съемками и публикует часть своих снимков в социальной сети "Инстаграм". На этот раз в профиле Синди появились две фотографии, сделанные во время фотосессии на берегу океана, передает Politeka.net. На красавице надет легкий белый свитер в черную полоску и купальник.

В этом наряде модель стоит на берегу океана во время прибоя. Наряд, в котором Синди запечатлена на фотосессии, оставляет ее ноги полностью открытыми, что восхитило поклонников, так как несмотря на то, что знаменитой модели уже почти 55 лет, ее ноги выглядят великолепно.

На первой фотографии Кроуфорд идет по берегу, широко раскинув руки и улыбаясь в камеру. На этом снимке ее можно сравнить с Афродитой, выходящей из морской пены. На второй фотографии волна уже полностью подошла к берегу, и модель нежится в воде январского океана, подняв и скрестив руки над головой.

Свою публикацию она подписала "@redmagazine, белое и черное. Мне понравилось сниматься в моем уголке мира для номера этого месяца. Автор фотографии — @montezinos_photography…"

Поклонники модели восхитились тем, насколько молодо она выглядит в свои годы: "Я думала вы опубликовали фотосессии из журналов 20-летней давности. Вы невероятны!!"; "Мне нравится такое позирование, очень естественное и свободное, просто прыгая вокруг❤❤❤ мой любимый тип фотографий!"; "Синди, я так рада что к моим любимым моделям возвращается известность… поберегись, мир, нет ничего красивее супермодели из 1990-х. Вы и ваши друзья были развешаны на всех моих стенах"; "Роскошная"; "Невероятно".

Напомним, американская супермодель Синди Кроуфорд опубликовала фотографии в "деревенском стиле".

А еще Politeka писала, что украинская телеведущая Леся Никитюк показала новый купальник, поклонники сравнили ее с Сидни Кроуфорд.

Также Politeka сообщала, что 19-летняя дочь всемирно известной модели Синди Кроуфорд показала, как она отдыхает.