Кроуфорд по-прежнему удивляет поклонников
54-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд, ставшая известной еще в 90-х годах, сделала несколько снимков у океана.
Модель продолжает профессионально заниматься съемками и публикует часть своих снимков в социальной сети "Инстаграм". На этот раз в профиле Синди появились две фотографии, сделанные во время фотосессии на берегу океана, передает Politeka.net. На красавице надет легкий белый свитер в черную полоску и купальник.
В этом наряде модель стоит на берегу океана во время прибоя. Наряд, в котором Синди запечатлена на фотосессии, оставляет ее ноги полностью открытыми, что восхитило поклонников, так как несмотря на то, что знаменитой модели уже почти 55 лет, ее ноги выглядят великолепно.
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На первой фотографии Кроуфорд идет по берегу, широко раскинув руки и улыбаясь в камеру. На этом снимке ее можно сравнить с Афродитой, выходящей из морской пены. На второй фотографии волна уже полностью подошла к берегу, и модель нежится в воде январского океана, подняв и скрестив руки над головой.
Свою публикацию она подписала "@redmagazine, белое и черное. Мне понравилось сниматься в моем уголке мира для номера этого месяца. Автор фотографии — @montezinos_photography…"
Поклонники модели восхитились тем, насколько молодо она выглядит в свои годы: "Я думала вы опубликовали фотосессии из журналов 20-летней давности. Вы невероятны!!"; "Мне нравится такое позирование, очень естественное и свободное, просто прыгая вокруг❤❤❤ мой любимый тип фотографий!"; "Синди, я так рада что к моим любимым моделям возвращается известность… поберегись, мир, нет ничего красивее супермодели из 1990-х. Вы и ваши друзья были развешаны на всех моих стенах"; "Роскошная"; "Невероятно".
Напомним, американская супермодель Синди Кроуфорд опубликовала фотографии в "деревенском стиле".
А еще Politeka писала, что украинская телеведущая Леся Никитюк показала новый купальник, поклонники сравнили ее с Сидни Кроуфорд.
Также Politeka сообщала, что 19-летняя дочь всемирно известной модели Синди Кроуфорд показала, как она отдыхает.