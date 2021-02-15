Відома модель Кайя Гербер, дочка Сінді Кроуфорд, порадувала сонячними фото
Красуня похвалилася фігурою на природі, пише Politeka.net. Модель регулярно робить пости в Instagram, зачаровуючи своєю шикарною зовнішністю.
Цього разу модель постала, ймовірно, в білому купальнику, тонкі бретельки якого вп'ялися в шкіру.
Солом'яний капелюшок за спиною доповнив образ.
Красуня лежала на зеленому газоні. Її волосся розвіював вітер. Кайя посміхалася своєю посмішкою, що заражає радістю, і прикривала очі від насолоди сонячними променями.
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Поруч з нею можна помітити білі штучні квіточки.
За сім годин пост зібрав понад 170 тисяч лайків і багато коментарів.
"Чудова", - написав один з шанувальників.
Користувачі мережі оцінили знімки по достоїнству, написавши моделі масу приємних повідомлень.
Люди захоплювалися красою і яскравим променистим образом.
Раніше ми писали, що Кайя Гербер народилася третього вересня 2001 року. Батько дівчини - Ренді Гербер - колишній манекенник, бізнесмен, а мати Сінді Кроуфорд – супермодель 90-х, актриса, ведуча. Також у Кайї є старший брат Преслі-модель, фотограф.
Своїй зовнішності дівчина зобов'язана єврейським, французьким, датським, німецьким та англійським корінням батьків.
З дитинства Кайя, завдяки матері, "крутиться" в модельному бізнесі. Приблизно з 10 років, вона брала участь в компаніях «Kid Royalty» в CR Fashion Book, в ній дівчинка знімалася разом з братом Преслі.
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