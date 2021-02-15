Известная модель Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд, порадовала солнечными фото
Красотка похвасталась фигурой на природе, пишет Politeka.net. Модель регулярно делает посты в Инстаграм, завораживая своей шикарной внешностью.
В этот раз модель предстала, вероятно, в белом купальнике, тонкие бретельки которого впились в кожу.
Соломенная шляпка за спиной дополнила образ.
Красотка лежала на зеленом газоне. Ее волосы развеивал ветер. Кайя улыбалась своей, заражающей радостью, улыбкой, и прикрывала глаза от наслаждения солнечными лучами.
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Рядом с ней можно заметить белые искусственные цветочки.
За семь часов пост собрал более 170 тысяч лайков и много комментариев.
"Великолепная", - написал один из поклонников.
Пользователи сети оценили снимки по достоинству, написав модели массу приятных сообщений.
Люди восхищались красотой и ярким лучезарным образом.
Ранее мы писали, что Кайя Гербер родилась третьего сентября 2001 года. Отец девушки - Рэнди Гербер – бывший манекенщик, бизнесмен, а мать Синди Кроуфорд – супермодель 90-х, актриса, ведущая. Также у Кайи есть старший брат Пресли - модель, фотограф.
Своей внешности девушка обязана еврейским, французским, датским, немецким и английским корням родителей.
С детства Кайя, благодаря матери, "крутится" в модельном бизнесе. Примерно с 10 лет, она участвовала в компаниях «Kid Royalty» в CR Fashion Book, в ней девочка снималась вместе с братом Пресли.
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