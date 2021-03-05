Известная модель Кайя Гербер, которая является дочерью Синди Кроуфорд, показала себя, ничего не скрыв
На фото Кайя позировала топлес. Девушка не надела даже белье, поэтому пришлось развернуться спиной к камере, чтобы ничего не засветить. Гербер оставила волосы распущенными, а хвасталась несколькими тату, которые можно заметить на спине и руке. Снимок вышел довольно нежным и очень пикантным, ведь молодая красотка выглядит безупречно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикацию в социальной сети Инстаграм.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Что нам нужно сделать, чтобы снять такую Лизу?", "Хотелось бы однажды ее увидеть", "Очарование и элегантность", "Чистая красота".
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Девушка опубликовала снимок и у себя в Инстаграм, но так как он оказался в разделе сторис, фанаты красотки не ставили лайки и не писали комплименты звезде.
Мы писали, что известная модель Кайя Гербер решилась на смелую фотосессию.
У себя в Инстаграм девушка опубликовала серию свежих фото, которые свели с ума ее поклонников. У Кайи уже был опыт откровенных съемок, когда она фотографировалась без нижнего белья, а иногда и вовсе без одежды. В этот раз она решила вновь показать свой молодой упругий бюст.
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