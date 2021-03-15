Известная модель Кайя Гербер, дочь легендарной супермодели Синди Кроуфорд, показала юную красоту в пикантном образе

На первом фото Кайя показалась в клетчатом платье. Девушка спустила бретельки, демонстрируя оголенное плечо, намекая на отсутсвие белья, поэтому за бюст взялась рукой. А вот на втором кадре Гербер уже задрала нижнюю часть наряда, демонстрируя частично бедро. Образ красотка дополнила мейкапом, а волосы собрала назад. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, так как кадры оказались в сторис Инстаграм, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Ты игривая", "Почему эта трава такая прекрасная", "Принцесса Кайя", "Галлон золота", "Ты такая душная", "Так прекрасно", "Эй девочка", "Великолепная", "чистая красота", "Ты такая яркая", "Привет из Германии", "Кайя, я так тебя люблю", "Красивая Кайя Гербер", "Привет весна, это март", "Ты так красива", "как ты можешь быть такой красивой?".

Мы писали, что известная модель Кайя Гербер взбудоражили публику пикантными снимками.

На первом фото Кайя Гербер показалась обнаженной, сидя на постели. Модель позировала со спины, демонстрируя свои маленькие татуировки на плече и возле груди. Она пристально смотрела в камеру, не выражая никаких эмоций, однако при этом фото получилось довольно соблазнительным.

Напомним, юная дочь Синди Кроуфорд в кофте и белье не стала скрывать фигуру

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