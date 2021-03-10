Известная модель Кайя Гербер, дочь легендарной красотки Синди Кроуфорд, восхитила стройной фигурой

Не так давно молодая супермодель Кайя Гербер заявила, что жизнь девушек, построивших карьеру в модельном бизнесе куда сложнее, чем кажется на самом деле.

«Все, что вы видите в соцсетях, — это лишь картинка, — говорит 18-летняя дочь Синди Кроуфорд. — Но это нормально чувствовать себя не хорошо, быть грустной, когда у тебя плохой день», - рассказывала Кайа.

Сейчас девушка наслаждается временем, которое проводит на отдыхе, более того, она успела устроить модную съемку со своими товарищами и эмоциями о проделанной работе поделилась также в Инстаграм. Позируя в белье и подчеркивая стройную фигуру, модель выглядела потрясающе.

Это не удивительно, ведь дочь супермодели Синди Кроуфорд начала сниматься в 10 лет, а в 16 впервые вышла на подиум.

«Мне всегда нравится работать с друзьями», - написала девушка.

«😍 прекрасный вид🌻🍃; правда крутая❤️; буквально фав 🔥; Естественная красота 😍; Красивая девушка❤; Великолепно; Красивое тело, потрясающе🙌🔥❤️; я скучаю по тебе; Оглушительный образ; Мой ангел-хранитель😍; Красивая ... !; Кайя Гербер очень похожа на свою мать Синди Кроуфорд. Хорошенькая барышня».

Также еще на одном фото Кайя показалась в легком белом сарафане без белья. Девушка дополнила образ венком, а волосы оставила распущенными. Красотка позировала в поле среди травы и цветов, но фокус был на ее внешности.

В руках Гербер держала большой флакон с цветочками на крышке. Кадр получился довольно нежным и привлекательным, ведь дочь Кроуфорд выглядит роскошно.

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