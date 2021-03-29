Известная модель Кайя Гербер, дочь легендарной супермодели Синди Кроуфорд, показала себя в провокационном образе
Как пишет Politeka.net, Кайя решила не отставать от звездной мамы и начала строить карьеру модели. И хоть красотка всего 19 лет, девушка уже покоряет мировые подиумы и обложки популярных глянцев. В этот раз один из модных домов США опубликовал фото Гербер, которое молодая звезда репостнула себе.
Так, на кадре Кайя позировала топлес, натянув только джинсы. Девушка сидела, прижав колени к себе, чтобы скрыть пышный бюст. А на втором фото Гербер уже лежала, сжимая "дыньки" рукой, чтобы снимок сделать более пикантным.
"Кайя Гербер в зауженных джинсах до щиколотки с высокой посадкой", - было подписано фото.
Дан Балан ошеломил возвращением на "Голос країни", все ради Кароль: "Малыш, ты че нервничаешь?"
История 8-летней блогерши и ее 13-летнего "возлюбленного" получила жесткий финал: "Помогать надо было раньше..."
Прожиточный минимум в Украине изменится, в Минсоцполитики сделали важное заявление: "Для расчета соцвыплат..."
Дан Балан ошеломил возвращением на "Голос країни", все ради Кароль: "Малыш, ты че нервничаешь?"
Ани Лорак обтянула формы тесным платьем с декольте и пожалела: «Сразу возраст выдают»
Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:
"О, потрясающе", "Настоящая красота! Идеальное тело, идеальное лицо, идеальная энергия", "Кто-нибудь встал!?", "красивая как я", "Ты мне говоришь, что это не Селена Гомес?".
Мы писали, что 19-летняя дочь супермодели 90-их Синди Кроуфорд Кайя Гербер умилила поклонников фото с двумя очаровательными созданиями.
Красотка опубликовала на совей странице в социальной сети Инстаграм снимок, на котором позирует в купальнике и широкополой шляпе, полностью скрывающей ее лицо.
Напомним, юная дочь Синди Кроуфорд без белья лишила мужчин сна слишком смелыми образами
А еще Politeka писала, что юная дочь Синди Кроуфорд в кружевах устроила сеанс соблазна с подружкой
Также Politeka сообщала, что 19-летняя дочь Синди Кроуфорд задрала платье, позволив подсмотреть