Известная модель Кайя Гербер, дочь легендарной супермодели Синди Кроуфорд, показала себя в провокационном образе

Как пишет Politeka.net, Кайя решила не отставать от звездной мамы и начала строить карьеру модели. И хоть красотка всего 19 лет, девушка уже покоряет мировые подиумы и обложки популярных глянцев. В этот раз один из модных домов США опубликовал фото Гербер, которое молодая звезда репостнула себе.

Так, на кадре Кайя позировала топлес, натянув только джинсы. Девушка сидела, прижав колени к себе, чтобы скрыть пышный бюст. А на втором фото Гербер уже лежала, сжимая "дыньки" рукой, чтобы снимок сделать более пикантным.

"Кайя Гербер в зауженных джинсах до щиколотки с высокой посадкой", - было подписано фото.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"О, потрясающе", "Настоящая красота! Идеальное тело, идеальное лицо, идеальная энергия", "Кто-нибудь встал!?", "красивая как я", "Ты мне говоришь, что это не Селена Гомес?".

Мы писали, что 19-летняя дочь супермодели 90-их Синди Кроуфорд Кайя Гербер умилила поклонников фото с двумя очаровательными созданиями.

Красотка опубликовала на совей странице в социальной сети Инстаграм снимок, на котором позирует в купальнике и широкополой шляпе, полностью скрывающей ее лицо.

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