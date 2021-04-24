Известная модель Кайя Гербер, дочь легендарной красотки Синди Кроуфорд, показала себя в ванной

Как пишет Politeka.net, Кайя Гербер является дочерью легендарной модели 90-х Синди Кроуфорд. Девушка пошла по стопам мамы, став уже довольно популярной и покорив мировые подиумы. За красоткой следят миллионы фанатов в Инстаграм, где красотка публикует не только официальные сьемки, но и кадры из личной жизни.

В этот раз Кайя опубликовала фото, где позировала в белом белье, выгнувшись у зеркала. Красотка показала роскошную фигуру и внешность, которую унаследовала от звездной мамы.

Фанаты сразу начали засыпать девушку комплиментами:

"Омг, Кайя", "Это горячо", "Ты потрясающая", "Режим зверя", "Выходи за меня замуж, Кайя", "Абсолютно великолепно", "Буквально самая крутой", "Естественная красота", "Ты убиваешь меня ...", "Боже милостивый", "Носки подходят", "Богиня красоты красивые изумительные глаза и тело", "Поздравляю, красивые фото", "Лучшее продолжение легенды".

Мы писали, что дочь легендарной американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер очаровала фигурой в нижнем белье от известного бренда.

В одном из черных комплектов белья она пощеголяла на новых фото, которые разместила у себя в Инстаграм.

На первом снимке девушка попозировала около бассейна задумчиво обхватив руками ноги, одетые в белые носочки.

Напомним, 19-летняя дочь Синди Кроуфорд в купальнике превзошла свою легендарную маму

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