Співачка Аліна Гросу здивувала шанувальників сміливим образом і заінтригувала новим хітом

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і актриса Аліна Гросу, яка кілька місяців тому розлучилася з чоловіком Олександром Комковим, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в соцмережі Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася з шанувальниками чарівним відео, на якому показала себе в розкішному образі.

Як видно, Аліна відображена в красивій локації біля озера, вона паморочиться перед камерою, демонструючи всі свої принади. Перед камерою артистка з'явилася в розкішній чорній сукні з мереживом, яке підкреслило витончену фігурку і пишне декольте. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі яскравий макіяж, вона мило посміхається в об'єктив.

У підписі до ролика Гросу заінтригувала фанатів новим хітом: "#МАЛИНОВЫЕГУБЫ СКОРО". Фанати тут же почали активно обговорювати новий образ красуні, засинаючи її компліментами в коментарях. "Це законно, бути такою красивою?", "Неземна богиня", "Ви шикарна", "Краса неземна", "Як завжди, кліп буде супер", "Не можу вже дочекатися", "Яка красива", "Еталон жіночності", "Аліна, ти чарівна", "Краща", "Дуже красива", "Ти така красуня", "Красуня, дуже жіночна і ніжна", - пишуть в коментарях до відео.

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