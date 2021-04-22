Певица Алина Гросу удивила поклонников яркими фото в новом необычном образе

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица и актриса Алина Гросу некоторое время назад огорошила поклонников новостью о разводе с мужем Александром Комковым. Однако, спустя время удивила новыми отношениями с новым возлюбленным – актером и героем своих клипов Романом Полянским. В своих соцсетях красотка часто делится общими фото и видео с парнем, а также демонстрирует ярки смены образов, с которыми в последнее время много экспериментирует.

Так, в этот раз звездная красотка поделилась новой фотосессией, на которой предстала в совершенно необычном образе, и это после экспериментов с афрокосичками. На новых снимках Алина появилась в белоснежных брюках и гольфе, а сверху надела объемную пушистую накидку. Этот наряд красиво подчеркнул изящную фигуру звезды и ее соблазнительные изгибы. Волосы певицы здесь светлые и выпрямленные, а на ее лице легкий макияж и оригинальные прозрачные очки, почти на всех снимках у девушки приоткрыт рот.

В подписи к публикации Гросу написала: "Оцени образ от 1 до 5", а также предложила выбрать, какой из снимком фанатам понравился больше всего. Надо сказать, что новая фотосессия артистки вызвала бурное обсуждение в комментариях. И если одни в восторге от образа Алины, то другие начали ее открыто критиковать. "Как будто 10-летнего ребенка одели в женщину", "А для чего рот открывать?", "Красивая", "Прикольный образ", "Мне нравится, красивая", "Все фотки прекрасны", "Очки вообще не идут", - пишут в комментариях к фото Гросу.

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