Певица Алина Гросу удивила поклонников смелым образом и заинтриговала новым хитом

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и актриса Алина Гросу, которая несколько месяцев назад развелась с мужем Александром Комковым, часто радует поклонников яркими публикациями в соцсети Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась с поклонниками очаровательным видео, на котором показала себя в роскошном образе.

Как видно, Алина запечатлена в красивой локации у озера, она кружится перед камерой, демонстрируя все свои прелести. Перед камерой артистка появилась в роскошном черном платье с кружевом, которое подчеркнуло изящную фигурку и пышное декольте. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий макияж, она мило улыбается в объектив.

В подписи к ролику Гросу заинтриговала фанатов новым хитом: "#МАЛИНОВЫЕГУБЫ СКОРО". Фанаты тут же принялись активно обсуждать новый образ красотки, засыпая ее комплиментами в комментариях. "Это законно, быть такой красивой?", "Неземная богиня", "Вы шикарная", "Красота неземная", "Как всегда, клип будет супер", "Не могу уже дождаться", "Какая красивая", "Эталон женственности", "Алина, ты очаровательная", "Лучшая", "Очень красивая", "Ты такая красотка", "Красотка, очень женственная и нежная", - пишут в комментариях к видео.

Напомним, Алина Гросу, которая недавно развелась, обратилась к украинцам за советом: "Хочу снова попробовать…".

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