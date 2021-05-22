Відома українська телеведуча Даша Трегубова, яка вела останні кілька сезонів шоу "Х-Фактор", вразила новим вбранням

Як передає Politeka.net, 41-річна Трегубова виглядає чудово для свого віку. Вона часто з'являється на сцені в якості ведучої, тому регулярно приміряє ефектні вбрання, які їй дуже до лиця.

На свіжому відео, яке зірка опублікувала у себе в Instagram, вона постала в червоній сукні з глибоким декольте. Блондинка покрутилася перед камерою, прикувавши всі погляди до вирізу.

"Їду на премію "Людина року". Сьогодні вручаю відразу кілька нагород", - підписала відео зірка, розкривши причину свого яскравого вбрання.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Неймовірна красуня!", "Шикарна, як завжди", " Йоооооо))) краса-поняття вічне))) Наряд, як завжди, ульотний! Кольє хороше. Супер", "Образ вогонь", "Королева", "Я в першу чергу вручив тобі! Богиня краси!", "Волосся-темниця для Купідона, чудова жінка", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Даша Трегубова показала свою фігуру в міні. Зірка засвітилася в білій міні-сукні та панчохах, хвалячись розкішними ніжками. Червона помада зробила образ ще яскравішим.

Нагадаємо, що Трегубова з "Х-Фактора" в новому загадковому образі стала схожою на Монро: "Мерилін, ти жива!".

Як повідомляла Politeka, Трегубова з "Х-Фактора" поділилася кадрами робочого процесу, українці оцінили:"чудова Даша".

Також Politeka писала, що 41-річна Трегубова з "Х-Фактора" не стала приховувати свої зморшки на обличчі: фото.