Відома телеведуча і актриса Даша Трегубова, яка була ведучою шоу "Х-Фактор", показала себе в загадковому образі

Як передає Politeka.net, актриса опублікувала свіже фото у себе в Instagram. Вона позувала в хустці, яку накинула на голову. Обличчя жінки прикривали сонцезахисні окуляри. Біляві кучері акуратно обрамляли обличчя, роблячи образ Трегубової дуже жіночним.

"Псс... по секрету)) Завтра прем'єра нашого 4-серійного фільму "Чесна гра", - підписала фото Трегубова.

У коментарях актрисі залишили масу захоплених слів. Деякі відзначили, що на свіжому фото вона схожа на легендарну актрису Мерилін Монро.

"Мерилін ти жива!)) я знав))))", «Лисиця Аліса», «яка ви шикарна дівчина. Обов'язково буду дивитися прем'єру з вашою участю. Обожнюю вас!", "Дуже чекаю", «цікавий кадр», «з прем'єрою», «дуже красива», "Даша читає очима)", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що 41-річна Даша Трегубова показала себе на відпочинку. Актриса вирішила згадати, як відпочивала на Мальдівах в 2017 році. Жінка сиділа в міні-бікіні на краю басейну з видом на океан.

"Волосся вже довге і руки у мене є, правда. Але настрій впасти в океан не проходить", - підписала фото телеведуча.

Нагадаємо, що Трегубова з "Х-Фактора" кулаком "заїхала" режисерові, момент потрапив на відео:"чого тверезониш, сволота".

Як повідомляла Politeka, ведуча "Х-Фактора" Трегубова в повсякденному вбранні підкорила видом на прогулянці по Києву:"нова реальність".

Крім того Politeka писала, що 41-річна Трегубова з "Х-Фактора" похвалилася витонченою фігурою в строгих сукнях:" Два чорних, але...".