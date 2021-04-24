Відома українська телеведуча Даша Трегубова, зірка "Х-Фактора", показала себе на прогулянці з подружкою
Як пише Politeka.net, Даша Трегубова не тільки прославилася завдяки роботі телеведучої, а й актриси. 41-річна красуня також веде активно Instagram, де читає вірші і вражає цікавими образами.
Цього разу Трегубова в білому плащі і червоній кофті вийшла на прогулянку по ботанічному саду Києва. Образ дівчина доповнила стильними окулярами і рюкзаком. На одному ШІ кадрів можна побачити і подругу Даші-Анну. Телеведуча зазначила, що в Києві зараз погода цікава-йде сніг:
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Фанати поставили понад 400 лайків і написали коментарі:
"Красуня", "чудова", "як завжди - прекрасна".
Ми писали, що 41-річна українська телеведуча Даша Трегубова похвалилася новим образом в строгих сукнях.
У своєму Instagram Даша Трегубова розмістила пару фотографій в чорних сукнях по фігурі, розповівши шанувальникам, що знімається в новому фільмі.
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