Відома українська телеведуча Даша Трегубова, зірка "Х-Фактора", показала себе на прогулянці з подружкою

Як пише Politeka.net, Даша Трегубова не тільки прославилася завдяки роботі телеведучої, а й актриси. 41-річна красуня також веде активно Instagram, де читає вірші і вражає цікавими образами.

Цього разу Трегубова в білому плащі і червоній кофті вийшла на прогулянку по ботанічному саду Києва. Образ дівчина доповнила стильними окулярами і рюкзаком. На одному ШІ кадрів можна побачити і подругу Даші-Анну. Телеведуча зазначила, що в Києві зараз погода цікава-йде сніг:

"Нова реальність-гуляти, а не зустрічатися в ресторанах і офісах)

У ботсаду все ще цвітуть магнолії, світить сонце і навіть по чуть-чуть йде сніг...".

Фанати поставили понад 400 лайків і написали коментарі:

"Красуня", "чудова", "як завжди - прекрасна".

Ми писали, що 41-річна українська телеведуча Даша Трегубова похвалилася новим образом в строгих сукнях.

У своєму Instagram Даша Трегубова розмістила пару фотографій в чорних сукнях по фігурі, розповівши шанувальникам, що знімається в новому фільмі.

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