Известная телеведущая и актриса Даша Трегубова, звезда "Х-Фактора", показала себя в необычном образе
Как пишет Politeka.net, Даша Трегубова уже давно популярна среди украинцев благодаря работе актрисой в театре и кино, а также в качестве телеведущей "Х-Фактора". Красотка не забывает и о социальных сетях, где часто читает стихи, а еще показывает кадры из личной жизни.
Этот раз не стал исключением, ведь Даша решила вспомнить 2015 год. Девушка в блузке и штанах стояла на возвышенности, наслаждаясь видом моря. У красотки были короткие волосы, а глаза Трегубова прикрыла очками.
"Весна в Монако и короткая стрижка шесть лет назад", - написала Даша под фотографией, которую оставила в сторис Инстаграм.
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Фанаты не смогли оценить неожиданный кадр, ведь в сторис нет функций комментирования и лайков.
Мы писали, что телеведущая и актриса Дарья Трегубова обескуражила кадрами.
Так, Дарья устроила предновогоднюю фотосессию с ретро-мебелью, играющим патефоном и зажженными свечами. В видео как раз бэкстейдж этой съемки. Особенно Трегубова впечатлила образом в красном шелковом платье.
Напомним, Трегубова из "Х-Фактора" кулаком "заехала" режиссеру, момент попал на видео
А еще Politeka писала, что 41-летняя Трегубова из «Х-Фактора» в платье на бретельках показала, что такое нежность
Также Politeka сообщала, что Трегубова из "Х-Фактора" в крошечном бикини дала насладиться роскошным видом