Известная телеведущая и актриса Даша Трегубова, звезда "Х-Фактора", показала себя в необычном образе

Как пишет Politeka.net, Даша Трегубова уже давно популярна среди украинцев благодаря работе актрисой в театре и кино, а также в качестве телеведущей "Х-Фактора". Красотка не забывает и о социальных сетях, где часто читает стихи, а еще показывает кадры из личной жизни.

Этот раз не стал исключением, ведь Даша решила вспомнить 2015 год. Девушка в блузке и штанах стояла на возвышенности, наслаждаясь видом моря. У красотки были короткие волосы, а глаза Трегубова прикрыла очками.

"Весна в Монако и короткая стрижка шесть лет назад", - написала Даша под фотографией, которую оставила в сторис Инстаграм.

Фанаты не смогли оценить неожиданный кадр, ведь в сторис нет функций комментирования и лайков.

Мы писали, что телеведущая и актриса Дарья Трегубова обескуражила кадрами.

Так, Дарья устроила предновогоднюю фотосессию с ретро-мебелью, играющим патефоном и зажженными свечами. В видео как раз бэкстейдж этой съемки. Особенно Трегубова впечатлила образом в красном шелковом платье.

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