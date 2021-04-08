Известная украинская телеведущая Даша Трегубова, звезда "Х-Фактора", показала горячие образы

Как пишет Politeka.net, украинская телеведущая и актриса впечатляет своей молодостью несмотря на то, что красотке уже 41 год. Девушка не только мелькает на экранах, но и ведет социальные сети, где любит читать стихи, а еще показывает довольно откровенные образы. Даша настолько популярна, что фанаты собирают пикантные образы и делают целые видео со звездой.

Так случилось и в этот раз. Трегубова сделала репост видео, где на обложке стояла в кружевном прозрачном белье. В самом видео было множество образов Даши, где она впечатляла размером разрезов и декольте, а также нежностью в шелках. А на одном из кадров девушка была замечена за "грехом" - курением. При этом телеведущая была без одежды и белья.

"Класс", - написала под видео Трегубова.

Мы писали, что известная украинская телеведущая Даша Трегубова показала, как проводит подготовку.

"Как же это круто!! Когда подготовка для очень классных ролей происходит именно так", - написала звезда.

Напомним, Трегубова из "Х-Фактора" в прозрачных кружевах взбудоражила мужские мечты

А еще Politeka писала, что 41-летняя Трегубова из "Х-Фактора" в легком платье впечатлила видом без фотошопа

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