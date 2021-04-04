41-летняя украинская телеведущая Даша Трегубова, звезда "Х-Фактора", показала себя в свежем образе

Как пишет Politeka.net, Даша Трегубова успела покорить сердца украинцев не только своими проектами на телеэкране, но и творчеством в сети. Красотка обожает поэзию и с удовольствием делиться чувственным чтением. Не забывает звезда о нежных, а иногда и пикантных фотосессиях.

В этот раз красотка позировала для одного киевского фотографа, который поделился кадрами у себя на страничке в Инстаграм. На них Даша была в белом длинном платье с большим декольте и без белья, а также фотошопа. Девушка показала себя в разных ракурсах, демонстрируя максимум женственности и красоты.

"Мне везёт встречать невероятных людей и от каждого из них черпать невероятной силы вдохновения", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили лайки и написали комментарии:

"Две прекрасные женщины сделали замечательные кадры!", "Это же Мэг Райан", "На некоторых фото похожа на Ким Кэтролл", "Очень красивые фото", "Какая красота! Я так кайфую от того, как ты показываешь человека таким, как она есть: "Не вылизанную" от морщин. И это воспринимается так легко)".

Напомним, Трегубова из "Х-Фактора" в прозрачном платье показала, чем покоряет сердца

А еще Politeka писала, что Трегубова из "Х-Фактора" поразила пикантной глубиной декольте

Также Politeka сообщала, что постаревшая Трегубова из "Х-Фактора" впечатлила размером декольте в блестящем платье



