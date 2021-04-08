41-летняя украинская телеведущая Даша Трегубова, звезда "Х-Фактора", показала себя в горячем образе

Как пишет Politeka.net, Даша уже не первый год радует своим творчеством. Красотка стала популярной актрисой и телеведущей, а еще обожает читать стихи. Не стесняется Трегубова и пикантных фотосессий, на которых демонстрирует безупречную фигуру.

В этот раз в Инстаграм Даша опубликовала фото, на котором примерила кружевное прозрачное белье. В руках красотка держала журнал, чтобы прикрыть бюст. Наряд идеально подчеркнул талию Трегубовой, а взгляд красотки добавил огоньку образу.

Фанаты не писали комментарии и не ставили лайки, ведь кадр был выброшен в сторис Инстаграм, где подобных функций нет, но обычно красотку без комплиментов не оставляют: "Вдохновляете очень... У вас прекрасно всё... Восхищаюсь".

Мы писали, что популярная телеведущая Дарья Трегубова устроила яркую фотосессию в необычном наряде.

Как видно, Даша запечатлена в темной комнате, она позирует фотографу то стоя, то сидя. Перед камерой красотка появилась в элегантном брючном костюме интересного кроя и необычного оттенка, который называет "цветом льда".

Напомним, 41-летняя Трегубова из "Х-Фактора" в легком платье впечатлила видом без фотошопа

А еще Politeka писала, что Трегубова из "Х-Фактора" в прозрачном платье показала, чем покоряет сердца

Также Politeka сообщала, что Трегубова из "Х-Фактора" поразила пикантной глубиной декольте



