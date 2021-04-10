Известная украинская телеведущая Даша Трегубова, звезда "Х-Фактора", показала себя на отдыхе

Как пишет Politeka.net, Даша не только ведет программы на телевидении, но и снимается в качестве актрисы, а также обожает читать стихи на камеру, делясь сокровенным со своими фанатами в социальной сети Инстаграм. Также там 41-летняя красотка показывает фото с обычной жизни.

В этот раз Даша в сторис Инстаграм решила сделать репост своего фото, которое сделала на Мальдивах в 2017 году. Девушка сидела в мини-бикини на краю бассейна с видом на океан.

"Волосы уже длинные и руки у меня есть, правда. Но настроение упасть в океан не проходит", - написала Даша под фото.

Фанаты поставили несколько сотен лайков и написали комментарии:

"Главное, ягодицы не переохладить, а в океан, ну то такое))", "Как расивенько все сзади смотриться", "....А какая Мощь у Океана....да...это не море с лёгкой ,прозрачной водой...мощный и теплый...Не устоять от волны...и Желания войти в Него..."

Мы писали, что известная украинская актриса и телеведущая Даша Трегубова покрасовалась видом в роскошном платье в компании Владимира Остапчука.

Так, ведущий появился на празднике в стильном бархатном пиджаке с галстуком-бабочкой. А вот сама Трегубова пришла на мероприятие в платье и украшениях в стиле 30-х.

Напомним, Трегубова из "Х-Фактора" устроила сеанс соблазна в кружевах, шелках и с разрезами

Также Politeka писала, что Трегубова из "Х-Фактора" в прозрачных кружевах взбудоражила мужские мечты

А еще Politeka сообщала, что 41-летняя Трегубова из "Х-Фактора" в легком платье впечатлила видом без фотошопа



