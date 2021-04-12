41-летняя украинская телеведущая, звезда "Х-Фактора", Даша Трегубова пленила женственным образом

Как пишет Politeka.net, Трегубова является одной из самых необычных звезд украинского шоу-бизнеса. Она не обладает модельными формами, но ее необычная красота манит и притягивает толпы поклонников. Эффектная блондинка не стесняется показывать себя во всей красе, демонстрируя идеальную фигурку.

На новом фото Трегубова показала, что такое нежность. Телеведущая надела легкое летнее платье на бретельках. Она стояла, обняв себя руками. Платье открыло хрупкие плечи звезды, которые притягивали взгляд.

«С новолунием! Сегодня, говорят, очень важный день, который повлияет на весь год. Поэтому перед сном напишите на листочке все самое важное, чего вы хотите достичь, так, словно это уже произошло», - отметила Трегубова.

В комментариях звезде оставили массу приятных слов.

«Хорошо! Очень красивая! Удивительная женщина!», «Шикарная», «Такая нежность», «Умеешь быть невероятной», «Ангел, спустившийся с небес», «Ангельская внешность», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Даша Трегубова показала себя в горячем образе. Блондинка примерила кружевное прозрачное белье, но бюст решила прикрыть, чтобы не выглядеть слишком вульгарно.

Напомним, что 41-летняя Трегубова из "Х-Фактора" в легком платье впечатлила видом без фотошопа: "Похожа на Ким Кэтролл".

Как сообщала Politeka, Трегубова из "Х-Фактора" в крошечном бикини дала насладиться роскошным видом: "Как красивенько все сзади...".

Также Politeka писала, что Трегубова из "Х-Фактора" устроила сеанс соблазна в кружевах, шелках и с разрезами: самые пикантные кадры.