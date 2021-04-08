Відома українська телеведуча Даша Трегубова, зірка "Х-Фактора", показала гарячі образи

Як пише Politeka.net, українська телеведуча і актриса вражає своєю молодістю незважаючи на те, що красуні вже 41 рік. Дівчина не тільки миготить на екранах, але і веде соціальні мережі, де любить читати вірші, а ще показує досить відверті образи. Даша настільки популярна, що фанати збирають пікантні образи і роблять цілі відео із зіркою.

Так сталося і цього разу. Трегубова зробила репост відео, де на обкладинці стояла в мереживній прозорій білизні. У самому відео було безліч образів Даші, де вона вражала розміром розрізів і декольте, а також ніжністю в шовках. А на одному з кадрів дівчина була помічена за "гріхом" - курінням. При цьому телеведуча була без одягу і білизни.

"Клас", - написала під відео Трегубова.

Ми писали, що відома українська телеведуча Даша Трегубова показала, як проводить підготовку.

"Як же це круто!! Коли підготовка для дуже класних ролей відбувається саме так", - написала зірка.

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