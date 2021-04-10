Відома українська телеведуча Даша Трегубова, зірка "Х-Фактора", показала себе на відпочинку

Як пише Politeka.net, Даша не тільки веде програми на телебаченні, але і знімається в якості актриси, а також обожнює читати вірші на камеру, ділячись потаємним зі своїми фанатами в соціальній мережі Instagram. Також там 41-річна красуня показує фото зі звичайного життя.

Цього разу Даша в сторіс Instagram вирішила зробити репост свого фото, яке зробила на Мальдівах в 2017 році. Дівчина сиділа в міні-бікіні На краю басейну з видом на океан.

"Волосся вже довге і руки у мене є, правда. Але настрій впасти в океан не проходить", - написала Даша під фото.

Фанати поставили кілька сотень лайків і написали коментарі:

"Головне, сідниці не переохолодити, а в океан, ну то таке))", "як расивенько все ззаду виглядає","....А яка міць біля океану....Так...це не море з легкою, прозорою водою...потужний і теплий...Не встояти від хвилі...і бажання увійти в нього..."

Ми писали, що відома українська актриса і телеведуча Даша Трегубова покрасувалася виглядом в розкішній сукні в компанії Володимира Остапчука.

Так, ведучий з'явився на святі в стильному оксамитовому піджаку з краваткою-метеликом. А ось сама Трегубова прийшла на захід в сукні і прикрасах в стилі 30-х.

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