41-річна українська телеведуча Даша Трегубова, зірка "Х-Фактора", показала себе в свіжому образі

Як пише Politeka.net, Даша Трегубова встигла підкорити серця українців не тільки своїми проектами на телеекрані, а й творчістю в мережі. Красуня обожнює поезію і з задоволенням ділитися чуттєвим читанням. Не забуває зірка про ніжні, а іноді і пікантні фотосесії.

Цього разу красуня позувала для одного київського фотографа, який поділився кадрами у себе на сторінці в Instagram. На них Даша була в Білій довгій сукні з великим декольте і без білизни, а також фотошопа. Дівчина показала себе в різних ракурсах, демонструючи максимум жіночності і краси.

"Мені щастить зустрічати неймовірних людей і від кожного з них черпати неймовірної сили натхнення", - написала зірка під фото.

Фанати поставили лайки і написали коментарі:

"Дві прекрасні жінки зробили чудові кадри!", "Це ж Мег Райан", "на деяких фото схожа на Кім Кетролл", "дуже красиві фото", " Яка краса! Я так кайфую від того, як Ти показуєш людину такою, як вона є: "не вилизану" від зморшок. І це сприймається так легко)".

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