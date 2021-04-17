Украинская актриса телеведущая Даша Трегубова , звезда "Х-Фактора", показала интересный ролик

Как пишет Politeka.net , Даша Трегубова не только блистает на телеэкранах, но и активно занимается социальными сетями. Там красотка публикует интересные образы, читает стихи, а иногда публикует забавные ролики.

В этот раз Даша опубликовала ролик, который записала с режиссером и кастинг-директором. Трегубова зашла в комнату, после чего сделала "удар", а после камера затряслась.

"Чего трезвонишь, сволочь", — сказала в видео Даша, а после все засмеялись.

"Нашла смешное видео. За последний год очень многие пробы для кино стали самопробами (то есть записывать их нужно дома с помощником, а не с режиссёром и кастинг-директором). Я больше люблю второй вариант, потому что даже после короткого общения с режиссёром лучше понимаешь, что ему нужно. А дома мы, конечно, веселимся и делаем десятки дублей. Как этот, например", — написала Трегубова в посте.

Фанаты сразу начали комментировать видео: "Красотка, почему вы такая сердитая", "Вау, я недавно на вас подписана. Вы самоучка или у вас высшее актерское образование", "Огонь", "Думала, Даша разбушевалась, что ли", "Классное видео", — пишут пользователи.

Напомним, 40-летняя Трегубова из "Х-фактора" томно выгнулась в одном белье, поманив идеальными формами: "Не все уснут".

Как сообщала Politeka, Трегубова из «Х-фактора» без капли скромности задрала платье, заманив в оковы ночи: "Мисс Вселенная!".

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