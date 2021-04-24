Известная украинская телеведущая Даша Трегубова, звезда "Х-Фактора", показала себя на прогулке с подружкой
Как пишет Politeka.net, Даша Трегубова не только прославилась благодаря работе телеведущей, но и актрисы. 41-летняя красотка также ведет активно Инстаграм, где читает стихи и впечатляет интересными образами.
В этот раз Трегубова в белом плаще и красной кофте вышла на прогулку по ботаническому саду Киева. Образ девушка дополнила стильными очками и рюкзаком. На одном ии кадров можно увидеть и подругу Даши - Анну. Телеведущая отметила, что в Киеве сейчас погода интересная - идет снег:
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Фанаты поставили более 400 лайков и написали комментарии:
"Красотка", "Чудесная", "Как всегда - прекрасная".
Мы писали, что 41-летняя украинская телеведущая Даша Трегубова похвасталась новым образом в строгих платьях.
В своем Инстаграм Даша Трегубова разместила пару фотографий в черных платьях по фигуре, рассказав поклонникам, что снимается в новом фильме.
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