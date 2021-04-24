Известная украинская телеведущая Даша Трегубова, звезда "Х-Фактора", показала себя на прогулке с подружкой

Как пишет Politeka.net, Даша Трегубова не только прославилась благодаря работе телеведущей, но и актрисы. 41-летняя красотка также ведет активно Инстаграм, где читает стихи и впечатляет интересными образами.

В этот раз Трегубова в белом плаще и красной кофте вышла на прогулку по ботаническому саду Киева. Образ девушка дополнила стильными очками и рюкзаком. На одном ии кадров можно увидеть и подругу Даши - Анну. Телеведущая отметила, что в Киеве сейчас погода интересная - идет снег:

"Новая реальность - гулять, а не встречаться в ресторанах и офисах)

В ботсаду все еще цветут магнолии, светит солнце и даже по чуть-чуть идёт снег...".

Фанаты поставили более 400 лайков и написали комментарии:

"Красотка", "Чудесная", "Как всегда - прекрасная".

Мы писали, что 41-летняя украинская телеведущая Даша Трегубова похвасталась новым образом в строгих платьях.

В своем Инстаграм Даша Трегубова разместила пару фотографий в черных платьях по фигуре, рассказав поклонникам, что снимается в новом фильме.

Напомним, Трегубова из "Х-Фактора" с короткой стрижкой, показала, как покорила Монако

А еще Politeka писала, что Трегубова из "Х-Фактора" кулаком "заехала" режиссеру, момент попал на видео

Также Politeka сообщала, что 41-летняя Трегубова из «Х-Фактора» в платье на бретельках показала, что такое нежность



